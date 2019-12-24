ИАЦ "Альпари": Покупатели не готовы остановиться

Конец года - не повод сворачивать покупки. По всей видимости, именно так рассудили на российском фондовом рынке, где в очередной декабрьский понедельник продолжается повсеместный подъем. Индекс МосБиржи к вечеру поднялся в область 3026 пунктов и может продолжать расти до 2035 пунктов, хотя стоит помнить о том, что впереди несколько дней абсолютного информационного вакуума. Индекс РТС вырос до 1530 пунктов и способен во вторник закрепиться в коридоре 1525-1545 пунктов до конца года.

Рублевые пары весь день топтались на месте и «ожили» только под вечер. Доллар США торгуется по 62,31 руб., краткосрочно останется в границах 62,15-62,65 руб. Завтра в католических странах Сочельник, потом - Рождество, и нерезидентов несколько дней не будет в торгах. Аукционов по размещению ОФЗ Минфином до конца года тоже уже не запланировано, и рублю в течение недели придется искать поводы для стабильности самостоятельно. Евро торгуется возле 69,05 руб., что совсем недалеко от минимумов за почти два года. При отсутствии внешних стрессов завтра евро с высокой вероятностью снова пробьет вниз уровень 69 руб.

В фаворитах спроса сегодня акции «Сургутнефтегаза», причем новостной драйвер для этого отсутствует. Бумаги поднимаются к 50,85 руб., переписав тем самым пики года, и вполне могут зацепиться за 51,00 руб.

Бумаги «Магнита» сегодня тоже в лидерах рыночного интереса, растут в область 3340 руб., но пятничный пик переписать пока не получается. Техническая картина позволяет рассчитывать на подъем к 3385 руб., и закрепление около 3400 руб. по итогам года.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»