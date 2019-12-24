ИАЦ "Альпари": «Cургутнефтегаз» обновил исторический максимум
24 декабря 2019
Пока все обсуждают «Газпром» и «Северный поток-2», наша вторая основная рекомендация взяла новый рекорд. Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подорожали до 50,8 руб. за штуку. Предыдущий максимум был зафиксирован в мае 2006 года – 50,47 руб. за бумагу. По сравнению с закрытием пятницы стоимость обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» выросла на 5,6%. Привилегированные акции подорожали на 1,4%, до 38,3 руб. Капитализация компании составила 2,1 трлн руб.
Аналитики теряются в догадках – с чем связан рост? «Сургутнефтегаз» купит «Лукойл»? Логичнее уж «Газпром нефть». Когда продавать «Сургутнефтегаз»? Не раньше, чем капитализация сравняется с кэшем. По итогам первого полугодия на счетах «Сургутнефтегаза» скопилось 3,25 трлн руб.
Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»
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