ИК «Фридом Финанс»: Эмитенты чувствуют спрос на «зеленые» бонды

En+ Group рассматривает возможность размещения зеленых облигаций, сообщил «Интерфакс»

В России рынок зеленых облигаций мал, пока только два выпуска получили заключение о соответствии принципам Green Bonds (в размещении одного из них участвовала ИК «Фридом Финанс»). Еще три выпуска еврооблигаций имеют зарубежный листинг. Мировой рынок GB достиг $430 млрд, впрочем, это тоже немного относительно всего рынка корпоративных облигаций, коих только в США размещено на $40 трлн. Хотя принципы Green Bonds впервые сформулированы в 2015 году, рынок развивается медленно.

Эмитенты чувствуют спрос, но пока соответствие выпуска GBP не входит в число важных факторов при принятии решения на инвестирование. То есть это больше имиджевый шаг. Стоимость специального аудита составляет порядка $70 тыс.

У En+ большая программа по защите окружающей среды в сегментах энергетики и производства алюминия. За пять лет уже удалось снизить выбросы СО2 на 7,5%.

Размещая «зеленые» облигации, компания совмещает достижение нескольких целей.

Модернизация производства необходима в любом случае, снижение выбросов и увеличение производства продукции из возобновляемых источников не только полезно для защиты природы, но и даст экономию в будущем - электричество ГЭС самое дешевое, а из ветряных и солнечных станций постепенно дешевеет (в то время, как стоимость электричества и тепла из углеводородов растет).

RuSal – ключевой актив En+ – ведет много проектов в социальной сфере и экологии. Поэтому вполне возможен выпуск «зеленых» и «социальных» облигаций для финансирования проектов в этих областях. Долг RusAl свыше $6,8 млрд, рефинансирование выпусков в 2020-2021 гг. (например, рублевых Русал-Братск и евробондов) вполне возможно провести под вывеской «зеленых» бондов.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»