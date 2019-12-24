ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы готовятся к праздникам

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 23 декабря на американских фондовых площадках завершились на рекордных максимумах. В США был «четверной колдовской день», когда происходит ежеквартальная экспирация индексных опционов и фьючерсов. Это стало причиной повышенного объема торгов. Оптимизму способствовал позитивный отзыв Дональда Трампа о разговоре с Си Цзиньпином по вопросу торговой сделки. S&P 500 прибавил 0,49%, завершив торги на внутридневных пиках и установив новый рекорд на отметке 3221 пункт. Все 11 секторов S&P 500 финишировали в плюсе.

Мировые фондовые площадки дрейфуют вблизи максимумов последних дней в преддверии рождественских праздников. Мы ожидаем традиционного для конца года сокращения объемов торгов и снижения активности инвесторов, а также не исключаем фиксации ими прибыли.

На биржах АТР наблюдается околонулевая динамика. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng торгуются без изменений. Шанхайский CSI 300 теряет больше 1% из-за решения госфонда уменьшить доли владения в технологических компаниях. Европейские индексы открылись в слабом минусе.

Спрос на безопасные активы активизировался. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается ниже 1,90%. Золото прибавляет и торгуется около $1485 за унцию. Нефть марки Brent дешевеет к $66 за баррель. Таким образом, аппетит к риску на рынке сегодня слабый. В отсутствие новых драйверов и в связи с низкой активностью участников рынка ожидаем, что S&P500 будет торговаться вблизи 3200 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные о заказах на товары длительного пользования и продажах новых домов. Согласно консенсусу, общий объем заказов на товары длительного пользования повысится, а показатель за исключением транспорта может замедлить рост. Также прогноз предполагает увеличение продаж новых домов. В целом эта статистика не окажет существенного влияния на настроения рынка.

Техническая картина по S&P 500 показывает, что «быки» совершили еще один рывок, но их силы заканчиваются. Индекс вырос 20 декабря с гэпом, что может создавать риск его заполнения в ближайшие дни. Показатель RSI обновил максимум вместе с рынком, что снизило опасения по поводу формирования дивергенции, тем не менее он находится на значениях, сигнализирующих о возможной перекупленности, что осложняет дальнейший подъем. Данная ситуация указывает на вероятность приостановки позитивной динамики.

Акции Box скорректировались после бурного роста на отчете 27 ноября и теперь вновь пытаются развернуться вверх, что способно стать началом позитивного тренда. Менеджмент компании повысил прогноз по выручке на следующий год, так как прибыль в последнем отчете оказалась лучше ожиданий. Облачные продукты компании пользуются спросом среди клиентов, что положительно сказывается на бизнес-результатах. Компания активно инвестировала в облачное направление, чтобы успешней конкурировать с Microsoft, Dropbox и другими. Возможно, эти инвестиции оправдывают себя. К тому же стоит отметить растущую популярность бумаги среди институциональных инвесторов, как показал отчет 13F за третий квартал. Акции компании имеют шансы на рост в ближайшее время.

PayPal сообщила 19 декабря о приобретении доли в китайской платежной компании. Эта сделка может укрепить позиции покупателя на рынке цифровых платежей и положительно сказаться на акциях. PayPal закрыла сделку по покупке 70% акций Guofubao Information Technology Co., Ltd. (GoPay) после получения одобрения Народным Банком Китая 30 сентября. Сделка позволила PayPal стать первым иностранным лицензированным оператором онлайн-платежей в КНР. Расширение присутствия в стране, которая, по прогнозам, станет крупнейшим потребительским рынком, будет способствовать развитию бизнеса. Кроме того, PayPal остается одним из главных бенефициаров развития платежных систем и выигрывает от тенденции к размыванию границ между традиционными банками, поставщиками платежей, а также компаниями, предоставляющими социальные, в том числе мобильные, экосистемы. Ярким примером этого служит сохраняющийся рост популярности в США приложения Venmo, которое позволяет делить счета на оплату с друзьями. Акции PayPal имеют шансы вернуться к максимумам.

Котировки производителя оборудования для игорного бизнеса International Game Technology могут получить позитивный заряд благодаря ралли акций компаний развлекательной индустрии. International Game Technology — один из крупнейших поставщиков оборудования для лотерей, электронных игровых автоматов, спортивных ставок и интерактивных игровых рынков. В последние три месяца акции операторов казино (в частности, Wynn и MGM), которые являются клиентами International Game Technology, выросли на 20-30%. В то же время котировки IGT прибавили только 4%. Вероятными причинами ралли можно назвать снижение процентных ставок и улучшение финансовых условий благодаря стимулирующим мерам ФРС, что помогло закредитованным игровым компаниям. Дополнительным драйвером выступает ожидаемое повышение активности в Макао – мировой столице азартных игр. На этом фоне вероятно, что акции IGT продолжат двигаться вверх.