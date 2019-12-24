ИАЦ "Альпари": Американские санкции снизили капитализацию «Газпрома» лишь на 1%

Новости по «Газпрому» скорее хорошие, чем плохие. Для начала напомним горячим головам, которые требуют любой ценой прекратить транзит газа через Украину, что Россия не находится в состоянии войны с Украиной. Для «Газпрома» главное максимизировать свои денежные потоки и дивиденды акционерам, сохранив репутацию надежного поставщика энергоресурсов. «Газпром», а точнее сказать, его экспортная выручка, — это бюджет, инвестпрограмма и дивиденды акционерам. Напомним, что free float составляет примерно половину акционерного капитала. Хорошо известно, что «хорошо для Форда, хорошо для Америки», соответственно что хорошо для «Газпрома», то хорошо для России. И рыночные, и финансовые интересы «Газпрома» однозначно старше интересов двух непризнанных республик на Востоке Украины.

Контракт по транзиту российского газа в Европу через Украину будет заключен на пять лет. Договор подразумевает снижение объема транзита: если в 2020 году он составит 65 млрд кубометров газа, то в 2021–2024-годах — по 40 млрд кубометров. Таким образом, при полном выполнении договора «Газпром» прокачает через Украину 225 млрд кубометров газа. При этом за текущий год транзит российского газа через Украину составит 89–90 млрд кубометров. Частью пакетного соглашения по газу с Украиной является выплата «Газпромом» около $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Остальные претензии к «Газпрому» снимаются. Однако обсуждается вариант взаимозачета долга «Газпрома» по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям, которые выпущены при Януковиче. Данное решение однозначно позитивно, так как снимает вопросы с поставками российского газа в Европу, давая «Газпрому» более широкое поле для маневра. Выплаты по решению Стокгольмского арбитража не такая большая сумма для газового холдинга, и в случае прямых поставок на Украину ее можно будет рассматривать, как скидку в цене на газ.

Но есть и плохие новости. Allseas вывела суда-трубоукладчики Pioneering Spirit и Solitaire из зоны укладки «Северный поток-2» в водах Дании. Также из района строительства ушли все вспомогательные суда. Решение о выводе судов Allseas приняла под воздействием санкций, заложенных в закон об оборонном бюджете (National Defense Authorization Act, NDAA) на 2020 финансовый год. Pioneering Spirit оставалось уложить 50 км первой нитки МГП «Северный поток-2» в водах Дании, Solitaire — 70 км второй нитки газопровода (общая протяженность датского участка 147 км).

В порту Мукран находится российская трубоукладочная баржа (ТУБ) «Фортуна», принадлежащая «Межрегионтрубопроводстрой» (МРТС). Однако «Фортуна» не сможет достроить МГП «Северный поток-2», поскольку не соответствует техническим требованиям, выдвигаемым Данией. В строительстве МГП «Северный поток-2» может быть также задействовано трубоукладочное судно «Академик Черский», купленное «Газпромом» в 2015 году. В настоящее время судно находится в эксплуатационном управлении «Газпром флот». Однако, согласно данным Marinetraffic, с сентября 2019 года судно находится в порту Находка у причала Находкинского судоремонтного завода. Прибыть в Балтийское море судно сможет лишь через два месяца. Ранее Германия просила США не вводить санкции против МГП «Северный поток-2», а в случае их принятия обещала принять контрмеры. О контрмерах заявил и Сергей Лавров, сообщив о том, что ответ на санкции США будет дан, но таким образом, чтобы это не наносило ущербРоссии.

Мы уверены, что «Северный поток-2» вступит в строй в 2020 году. «Газпром» подстраховался, зарезервировав 65 млрд кубометров через Украину. Однако расходы на завершение «Северного потока-2» могут оказаться выше ожиданий, что, в принципе, может ударить по акционерам, размер дивидендов за 2019 может оказаться ниже, чем считает рынок. Это может вызвать коррекцию в бумагах газового холдинга, однако, не сменит восходящий тренд. На сегодняшних торгах «Газпром» теряет около 1%, индекс МосБиржи снижается на 0,13%. Более чем скромная реакция рынка на рассмотренный выше негатив.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»