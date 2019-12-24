ИАЦ "Альпари": Перед Новым годом укрепление рубля продолжится

В пятницу, 20 декабря, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,24%, до 62,25 руб., евро/рубль – на 0,64%, до 68,97 руб., фунт/рубль – на 0,36%, до 81,03 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по иностранным валютам. Интерес к рублю сохранялся на фоне налоговых выплат, а также позитивной динамики валют emerging markets, продолжающих отыгрывать оптимизм в отношении промежуточной торговой сделки США – Китай.

Пик налоговых платежей приходится на 25 декабря. Российские компании будут уплачивать НДС, НДПИ и акцизы. 30 декабря – налог на прибыль. Общий объем платежей составляет примерно 1,4 трлн рублей.

На вечерней сессии рубль сдал позиции доллару на фоне сильных данных в США и снижения цен на нефть. Пятничные данные показали, что рост экономики США ускорился в третьем квартале и есть признаки того, что она сохранит темпы роста в четвертом квартале. Валовой внутренний продукт увеличился на 2,1% в годовом исчислении.

В ноябре личные доходы выросли на 0,5% после повышения на пересмотренные 0,1% в октябре (прогноз был 0,3%). Личные расходы выросли на 0,4% после повышения на 0,3% в октябре (показатель совпал с прогнозом). Американцы не ограничивают себя в расходах перед новым годом, что позитивно скажется на других макропоказателях в 2020 году.

Цена на нефть сорта Brent скорректировалась до $65,73 после неудачной попытки возобновить рост. Никаких новостей за падением не стояло. Оно было вызвано техническими факторами перед выходными днями и предстоящими праздниками. Внешний фон для нефтяного рынка остается позитивным. Перед Рождеством цена в рамках коррекции может снизиться до $65,50. Критическим уровнем для покупателей является уровень $65. Если на тонком рынке продавцы смогут опустить курс ниже $65, то позиции покупателей начнут слабеть. До конца недели ожидается возобновление роста котировок.

Сегодня к 13:20 на торгах Московской биржи доллар оценивался в 62,32 руб., евро находилась на отметке 69,06, а котировки барреля Brent едва превышали $66. После непродолжительной консолидации укрепление рубля продолжится. На этой неделе ожидаю снижение пары доллар/рубль ниже 62 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»