ИК «Фридом Финанс» - Сургут: новая волна роста без новостей

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Преобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи обновил абсолютный максимум, индекс РТС – шестилетний. Лидерами роста в отсутствие новостей стали бумаги Сургутнефтегаза (+7,36%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции QIWI plc (-2,17). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62-62,50.



Газпром (+1,53%) не оставит Европу без газа. Несмотря на прекращение строительство Северного Потока-2, реакция биржевых игроков была сдержанной. С одной стороны, срок ввода трубопровода откладывается на неопределенное время, поскольку в распоряжении компании нет необходимых технических ресурсов. Подходящее судно-трубоукладчик может начать работы не ранее весны, и на укладку оставшихся 120 км ниток понадобится 3-4 месяца. В итоге, вместо начала года срок сдачи может быть сдвинут на 3 квартал. С другой стороны, Газпром подписал контракт на транзит через Украину 65 млрд куб. на будущий год, а это страхует от несдачи Северного Потока.



Торговая идея: Магнит (+1,30%). Покупка, ТР 4040 руб. на горизонте 12 месяцев. Драйвером выступит ускорение розничных продаж. Кроме того, инвесторы будут спекулятивно отыгрывать результаты за 4 квартал. Главные факторы для роста – прекращение отрицательной динамики сопоставимых продаж и увеличение чистой маржи до 3%.



Ожидаем боковую динамику. В фокусе нет важных корпоративных новостей. На мировых площадках сокращенный торговый день. Ориентир – диапазон 3010-3040 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 62,00-63,00.

