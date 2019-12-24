ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, цена встретилась с балансовой линией

В понедельник, 24 декабря, торги по евро завершились в небольшом плюсе. В рамках коррекции евро восстановился до 1,1096. На торгах в Европе ему поддержку оказал кросс евро/фунт, который вырос во время обвала фунта к доллару. На американской сессии он получил поддержку от слабой статистики США.

Пара фунт/доллар снизилась до 1,2905. На рынке вновь усилились опасения по поводу жесткого Brexit. Фунт растерял всю прибыль, которую он имел после победы консерваторов на выборах в парламент Великобритании. Я считаю, что кто-то пытается раскачать рынок перед рождественскими и новогодними праздниками.

Позиции доллара пошатнулись после публикации американской статистики. Данные о заказах на товары длительного пользования вышли хуже ожиданий. Заказы на товары длительного пользования снизились на 2,0% м/м в ноябре, в основном на фоне падения на авиационные гражданские и оборонные заказы. Базовый показатель снизился, но был несколько лучше.

Цена сейчас находится под балансовой линией и готова к падению до 1,1043. К тому же экономический календарь пустой. Падение ниже указанного уровня не рассматриваю, поскольку сегодня рынок закроется в 21:00 по терминальному времени. Цель 1,1043 находится на нижней линии нисходящего канала. Если все сработает четко и из зоны 1,1020-1,1045 последует резкий отскок, то с четверга буду рассматривать укрепление евро до конца года.

Рождество – Германия, Новая Зеландия, Сингапур, Гонконг

Канун Рождества – Великобритания, Финляндия, Чехия, Швеция, Словакия, Португалия, Исландия.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»