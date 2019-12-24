ИК «Фридом Финанс»: Инвесторы настроились на отдых

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Торги 23 декабря на американских фондовых площадках завершились в плюсе. После сообщения о понижении Китаем тарифов на импорт были зафиксированы новые максимумы. Вчерашнее закрытие для Nasdaq Composite стало девятым подряд закрытием на рекордных пиках, чего не было с 1998 года. S&P500 прибавил 0,09%, достигнув 3224 пунктов. Наибольший рост показали циклические сектора энергетики, сырья и промышленности.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня без значительных изменений из-за низкой предпраздничной активности. Сегодня на биржах США укороченный торговый день, а 25 декабря большинство крупных мировых площадок уйдут на выходной. Ожидается сохранение низких объемов и слабой динамики торгов.

Фондовые индексы АТР на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский Nikkei и гонконгский Hang Seng торгуются без заметных изменений, а шанхайский CSI 300 прибавляет больше 0,5%, отскочив вверх после резкой распродажи акций технологических компаний накануне. Европейские площадки открылись в слабом минусе.

Спрос на безопасные активы слаб. Облигации немного растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается к 1,92%, оставаясь вблизи уровней последних нескольких дней. Золото торгуется в плюсе около $1490 за унцию. Нефть марки Brent котируется выше $66 за баррель, но не показывает выраженной динамики. Таким образом, аппетит к риску на рынке сегодня невысокий. В отсутствие новых драйверов и в связи с низкой праздничной активностью ожидаем, что S&P500 в течение дня будет колебаться вблизи 3200 пунктов.

Публикаций значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

Техническая картина по S&P 500 свидетельствует об ослаблении момента. Гэп от 20 декабря сохраняется, что может создавать риск его заполнения в ближайшие дни. Показатель RSI обновил максимум вместе с рынком, что снизило опасения по поводу формирования дивергенции, но он находится на значениях, сигнализирующих о перекупленности, и это осложняет дальнейший подъем. Таким образом, есть основания прогнозировать приостановку позитивной динамики.