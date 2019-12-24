ИАЦ «Альпари»: «Тонкий» рынок ведет себя неоднозначно

Новостной вакуум и затишье на внешних рынках капитала во вторник не оставили российскому рынку акций практически никаких вариантов: инвесторы снизили активность автоматически. Индекс МосБиржи к вечеру сегодняшнего торгового дня отступает до 3029 пунктов и может пока консолидироваться в границах 3020-3045 пунктов. Индекс РТС поднимается за счет курсовых колебаний и дотягивается до 1538 пунктов.

В ближайшие сутки рыночные настроения принципиальным образом не изменятся. Завтра в католических странах Рождество, и нерезидентов на площадке не будет. В таких условиях рынок обычно слегка снижается.

В фокусе биржевого внимания во вторник оказались акции «М.Видео», которые предпринимают попытки стабилизации после стресса, связанного с обысками у Гуцериева. Как и ожидалось, бумага «зависла» в области 500 руб., «медведи» продавили ее немного ниже, но заметно дешевле она все-таки не стала. Теперь, если рынок действительно учел все страхи в ценах, можно ожидать стабилизации акций в пределах 505-522 руб.

Акции «Аэрофлота» снижаются по мере того, как дорожает сырье. Вряд ли на бумагу дополнительное давление оказывают разговоры о вероятных сбоях авиаперевозок в новогодние праздники — это всегда слишком напряженный период и для авиакомпаний, и для пассажиров, и без неожиданностей здесь не обходится, но лишнего невроза точно прибавляет.

«Тонкий» валютный рынок, оставшись без нерезидентов, проверят границы на прочность. Доллар США к вечеру сполз под рубеж в 62,00 руб. и тестирует 61,98. Ближайшая поддержка здесь находится около 61,90, под ней — 61,85, и волатильность может помочь участникам торгов касаться этих рубежей, но очень сомнительно, что это серьезные движения. Евро потерял за сегодня 0,5% и снизился до 68,70 руб., но пока способен оставаться в границах 68,60-69,20 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»