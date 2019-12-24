Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Продавцы евро пытаются обновить недельный минимум

24 декабря 2019

Торги в Европе проходят относительно спокойно. Активность на финансовых рынках накануне рождественских праздников остается низкой. Большинство основных валют перешли в «красную» зону. Наибольшее снижение сегодня зафиксировано в паре евро/доллар. При поддержке всех кроссов курс евро снижался до 1,1069.

На данный момент евро стоит 1,1075. Участники рынка уже переварили опубликованные вчерашние слабые данные по заказам на товары длительного пользования и сосредоточились на спекулятивной игре перед закрытием. Рынок закроется в 21:00, откроется в четверг в 6:00.

Календарь пустой. Доллар торгуется к основным валютам в плюсе. Трендовая линия коррекционного движения от 1,1066 пробита. Кроссы с евро на стороне продавцов. Им осталось продвинуться под 1,1065, и падение ускорится на срабатывании защитных стопах покупателей, которые станут топливом для коротких позиций. Цель — 1,1043. Рынок тонкий, поэтому нужно быть готовым к любому развитию событий.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
5 лет назад в России начался финансовый кризис
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги