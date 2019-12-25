ИК «Фридом Финанс»: Пара USD/RUB обновила минимум за 1,5 года

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рынок торговался в боковом тренде. Активность игроков была низкой. Лидерами роста стали бумаги Распадской (+3,04%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции АЛРОСЫ (-1,21%). Пара USD/RUB торговалась в районе отметки 62.

Рубль укрепился к основным валютам. Поводом послужил рост цены на нефть до $67 за баррель – максимума с лета, исключая короткий пик на новостях об атаке объектов в Саудовской Аравии. На фоне налогового периода и низкой активности, количество продавцов на рынке весь день преобладало, а к вечеру втрое превысило число покупателей. В ближайшие полтора дня из-за рождественских каникул в США и Европе, пара USD/RUB, вероятнее всего, останется вблизи отметки 62.

Ожидаем боковую динамику. В фокусе нет важных корпоративных новостей. На мировых площадках выходной день. Ориентир: диапазон 3020-3040 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 61,90-62,20.