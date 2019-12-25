ИАЦ «Альпари»: Доллар уверенно пробил вниз уровень 62 руб.

Во вторник, 24 декабря, торги по рублевым парам закрылись снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,48%, до 61,96 руб., евро/рубль – на 0,62%, до 68,62 руб., фунт/рубль – на 0,13%, до 80,29 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. По итогам дня рубль обновил годовые максимумы на фоне налогового периода, низкой ликвидности и роста цен на нефть.

Пиковые платежи приходятся на 25 и 30 декабря. 25 декабря российские компании выплачивают НДС, НДПИ и акцизы, затем в понедельник, 30 декабря, – налог на прибыль общим объемом порядка 1,4 трлн руб.

Активность на финансовых рынках накануне рождественских праздников была низкой, кроме драгметаллов, которые подорожали на сообщении о том, что Северная Корея достигла успехов в разработке нового оружия. Это поставило американских и южнокорейских чиновников в состояние готовности к потенциальным испытаниям ракет большой дальности. Рубль не отреагировал на подорожание золота. Пара доллар/рубль пробила уровень 62 руб.

Сегодня к 11:20 мск на торгах Московской биржи курс рубля усиливает рост к доллару и евро. Доллар теряет 0,53% и стоит 61,64 руб., евро дешевеет на 0,35% и торгуется на отметке 68,38 руб. Февральский фьючерс на нефть марки Brent подрос на 1, 24% — до $67,21.

Спрос на черное золото сохраняется на фоне промежуточного торгового соглашения между США и Китаем, сокращения поставок ОПЕК, позитивного отчета от Американского института нефти (API), а также общего ослабления доллара США.

Согласно статистике API, за неделю до 20 декабря запасы сырой нефти сократились на 7,9 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 0,566 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 1,68 млн. Из-за праздников Минэнерго США опубликует отчет по запасам сырой нефти в пятницу.

Покупателям открылась дорога к $68. После него можно будет тестироваться максимум $69,64 от 16 сентября 2019 года. Он образовался, когда по нефтяным объектам Саудовской Аравии нанесли удар крылатыми ракетами. Я полагаю, что в январе цена на Brent поднимется до зоны $71,00-72,50.

Сегодня биржи закрыты по случаю национальных праздников. 25 декабря 2019 года является официальным рабочим днем на Мосбирже. Во вторник перед рождественскими и новогодними праздниками крупные игроки (юрлица) закрыли короткие позиций в объеме 224,6 тыс. контрактов против 1,049 млн контрактов днем ранее. Сокращение составило -21,41%. Сегодня рынком будут управлять спекулянты. Будьте готовы к любым непредсказуемым движениям.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»