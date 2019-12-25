Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 декабря: 2 979,8000 руб/1 г золота и 34,7300/1 г серебра ЦБ РФ с 25 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 979,8000 руб.

1 грамм серебра - 34,7300 руб.

1 грамм платины - 1 868,8101 руб.

1 грамм палладия - 3 749,6101 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,8500 р. (0,33%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,6400 р. (1,88%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 23,5400 р. (1,28%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,9801 р. (0,40%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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