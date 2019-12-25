Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 декабря: 2 979,8000 руб/1 г золота и 34,7300/1 г серебра
25 декабря 2019
ЦБ РФ с 25 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 979,8000 руб.
- 1 грамм серебра - 34,7300 руб.
- 1 грамм платины - 1 868,8101 руб.
- 1 грамм палладия - 3 749,6101 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,8500 р. (0,33%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,6400 р. (1,88%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
23,5400 р. (1,28%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,9801 р. (0,40%).
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