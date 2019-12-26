ИАЦ "Альпари": Евро продолжит тревожный путь в 2020 году

Единая валюта дешевеет к доллару второй год подряд. В 2018 году она потеряла к доллару 4,5%, в 2019 году — 3,39% (на 22 декабря 2019). Ключевыми негативными событиями для единой валюты стали торговая война между США и Китаем, Брекзит, а также мягкая монетарная политика ЕЦБ.

После заключения промежуточного торгового соглашения между США и Китаем в январе 2020 года стороны возобновят переговоры по второй фазе. Китай решительно настроен поставить точку в торговой войне, поэтому если со стороны Штатов не будет сюрпризов, то возрастет спрос на рисковые активы.

Парламент Великобритании проголосовал за законопроект о Brexit Бориса Джонсона, который позволит стране окончательно покинуть Европейский союз в следующем месяце. Сохраняется неопределенность для участников рынка в отношении торгового договора между Великобританией и ЕС. Неясно о будущих отношениях Великобритании с Европейским союзом.

Импичмент Трампа, скорее всего, потерпит неудачу, так как республиканцы обладают большинством в Сенате. Он не должен оказать влияния на рынок, поскольку в ноябре состоятся выборы нового президента США.

Федрезерв на последнем заседании заявил, что решил сохранить монетарную политику с текущими параметрами до конца 2020 года, чтобы собрать больше макроэкономических данных для анализа. Я полагаю, что они пересмотрят свое решение в середине года.

Волатильность курса евро снизилась до рекордно низкого уровня 50 пунктов в день. Ослабление неопределенности в отношении Брекзита, заключение торгового соглашения между США и Китаем, а также отрицательные процентные ставки ЕЦБ, должны стать мощным драйвером ускорения развития экономики еврозоны.

В 2020 году базовый прогноз подразумевает умеренный рост пары до 1,1720 в первой половине года. К концу года ожидается снижение до 1,1400. За 20 лет статистика показывает, что январь и февраль для евро «медвежьи» (13 раз и 20). Первые два месяца стоит ожидать флэта, либо ослабления евро к доллару. Можно предположить, что укрепление единой валюты начнется с конца февраля.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»