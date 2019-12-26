ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 3000-3040 пунктов

Российские фишки утром в четверг торгуются без единой динамики. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС в незначительном минусе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги около 3000-3040 пунктов. Brent торгуется по $66,43 за баррель, прибавляя 0,27%. Российский рубль – в плюсе. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 61,6-61,9 руб., а по паре евро/рубль – 68,3-68,6. Евро/доллар – 1,109.

Судов, которые могут достроить газопровод «Северный поток-2», у России сейчас нет, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, только проектирование такого судна может занять 1,5-2 года, а строительство еще 3-4 года. Пока считается, что «Газпром» достроит оставшиеся примерно 130 км трубы с помощью собственного трубоукладчика «Академик Черский» и принадлежащей «Межрегионтрубопроводстрою» баржи «Фортуна». Ускорению строительства может способствовать выданное профильным ведомством Германии разрешение прокладывать трубы «Северного потока-2» зимой.

Можно ли одномоментно изменить ситуацию, то есть убрать американские санкции? Мы полагаем, что однозначно да. Посмотрим на структуру акционерного капитала «Газпрома», как государство владеет долей в холдинге. Росимущество владеет 38,373% акций «Газпрома», через «Роснефтегаз» – 10,74%. Правительство России может предложить продать долю «Роснефтегаза» в «Газпроме» американским инвесторам.

Акции «Газпрома» фундаментально недооценены, грубая оценка – $10. И после завершения инфраструктурных проектов денежные потоки должны пойти на дивиденды. «Газпром» – это теленок, который скоро станет дойной коровой. Сделка однозначно выгодна для американских нефтегазовых компаний. Если они откажутся, «Газпром» ничего не потеряет, но весь мир увидит, что США не дружат с головой и согласны отказаться от очень выгодной сделки ради своих политических амбиций и поддержки Киева. Объяснять, что если американцы войдут в капитал «Газпрома», то холдинг, вероятно, ждет премия в оценке на Мосбирже, наверно не надо.

Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»