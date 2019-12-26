ИАЦ «Альпари»: Укрепление евро к доллару может продлиться до конца года

Во вторник, 24 декабря, торги по евро завершились в небольшом минусе. Курс евро снижался до 1,1069 и закрылся на отметке 1,1084. Ликвидность в праздничные дни была низкой, поэтому на тонком рынке можно было ожидать любых сценариев.

На торгах в Европе курс евро снижался до 1,1069 на фоне падения кроссов с евро. Все основные кроссы торговались в минусе. Цена снижалась хорошо до тех пор, пока на американской сессии не изменились настроения. Падение остановилось в зоне минимума 1,1066 от 20 декабря. На фьючерсном рынке во время укрепления евро объемы продаж (12901) и покупок (12538 контрактов) были примерно одинаковыми.

Во вторник интерес инвесторов был прикован к золоту, которое подорожало на 0,93%, до $1499. Драгоценные металлы получили поддержку после сообщения о том, что Северная Корея достигла успехов в разработке нового оружия. Другим фактором к росту выступила новость о том, что Пекин раскритиковал США за вмешательство в проблемы Тайваня, Гонконга и Синьцзяна.

Рынок открылся на уровне закрытия торгов во вторник. На момент написания обзора евро стоит 1,1087. Сейчас я начинаю больше склоняться к укреплению евро к доллару до конца года. Статистика показывает, что в последнюю неделю декабря евро за 20 лет (с 99 года) укреплялся 16 раз (80%). Низкая плотность участников на рынке сохранится до нового года. Так как кроссы по евро торгуются в отрицательной области, то будьте готовы к ложному заходу под 1,1070.

Президент США в очередной раз подтвердил, что сделка с Китаем полностью готова (речь идет о первой фазе торгового соглашения) и в настоящий момент ведется оформление документов. Прогноз сейчас не стал делать, так как хочется посмотреть со стороны на расторговку из двухдневной консолидации.

12:00 мск выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. Отчет окажет влияние на евро.

19:00 мск Минэнерго США опубликует отчет по запасам сырой нефти. Окажет влияние на нефтяной рынок и канадский доллар.

21:00 мск компания Baker Hughes представит отчет по буровым установкам. Окажет влияние на нефтяной рынок и канадский доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»