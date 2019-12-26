ИАЦ «Альпари»: Декабрьский триумф рубля продолжается

В среду, 25 декабря, по итогам торгов рубль укрепился к доллару и британскому фунту. Пара доллар/рубль снизилась на 0,19%, до 61,85 руб., фунт/доллар – на 0,11%, до 80,21 руб. Потери к евро составили 0,09%.

Торги на Мосбирже открылись укреплением по рублю. В первой половине дня курс доллара снижался до 61,50, курс евро – до 68,28 руб. Укреплению рубля способствовали налоговый период и закрытие мировых бирж в связи с празднованием в большинстве стран Рождества.

В среду российские компании перечисляли в бюджет НДС, НДПИ и акцизы. В понедельник, 30 декабря, они будут перечислять налог на прибыль. Суммарный объем перечислений примерно составит 1,4 трлн рублей.

На вечерней сессии рубль растерял большую часть прибыль. На тонком рынке такое поведение спекулянтов было ожидаемым, поскольку неизвестно, как откроются биржи после Рождества.

24 декабря цена на нефть сорта Brent закрылась на уровне $67,19. Ближайшая цель для покупателей – $68 за баррель. После двухдневного роста возможна нисходящая коррекция. Для продолжения ралли желательно, чтобы цена откатилась не ниже $66,70. Сегодня к 13:00 мск на торгах Мосбиржи доллар теряет к рублю 0,15% и стоит 61,77 руб., евро дешевеет на 0,29% и торгуется на уровне 68,49 руб.

По паре доллар/рубль светится уровень 61 руб. Если скорость укрепления рубля сохранится до конца года, то цена достигнет его к 5 января 2020 года. А так как первые полгода для национальной валюты благоприятны по сезонным циклам, то с технической точки зрения ничего не мешает опуститься ниже психологического уровня 60 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»