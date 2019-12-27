ИАЦ "Альпари": Рождественское затишье вынуждает рынок стоять на месте

Рынок акций РФ скучает второй день подряд, пока католические страны отмечают Рождество. Новостей нет, статистики тоже нет, и на площадках очень тихо. В то же время ничего плохого тоже не происходит, и бенчмарки балансируют в равновесии. Индекс МосБиржи стабилен возле 3032 пунктов, в конце недели может оказаться в пределах 3020-3040 пунктов. Индекс РТС спустился к 1535 пунктам на фоне валютной качки.

Список рыночных аутсайдеров сегодня возглавили акции «Норильского никеля», которые сегодня первый день торгуются без дивидендов. В пятницу, 27 декабря, закрывается реестр для получения дивидендов по бумагам компании. Накануне акция поднималась к 19890 руб., но обновить декабрьский пик на 19978 руб. все же не смогла. Дивидендный гэп вниз пока здесь выглядит очень даже формальным, и если хорошее настроение на рынках капитала останется в силе, акции могут стабилизироваться в область 19100/19200 руб., откуда новой целью подъема станет 20000 руб.

Вряд ли негативным катализатором для бумаг «Россетей» стала информация о необходимости докапитализировать «Чеченэнерго», но оптимизма эта информация тут точно не прибавила. «Медведи» ведут акцию к 1,3579 руб., где лежит область сильных поддержек.

Рублевые пары сегодня выровнялись после вчерашней волатильности. Доллар США вернулся к 62,20 руб., может подняться в область 62,45 руб. без особенных проблем. Евро отыграл сегодня 0,4% и восстановился к 68,97 руб. Евро завтра будет двигаться в коридоре 68,80-69,15 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»