ИАЦ «Альпари»: Стабильность нефти способна приостановить снижение рубля

В четверг нефтяные цены продолжили свой рост. Торги маркой Brent после католического Рождества, когда рынки были закрыты, открылись гэпом вверх с отметки $66,3 за баррель. В азиатскую сессию цена опустилась до $66,1, закрыв гэп, после чего перешла к росту, и завершила день вблизи $66,7, в очередной раз обновив максимум с 17 сентября. Рост последних дней идет на фоне сокращения запасов топлива в США, надежд на завершение торгового спора между Вашингтоном и Пекином, а также усилий ОПЕК по ограничению предложения топлива. По данным Американского института нефти, запасы нефти за неделю упали на 7,9 млн баррелей, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся всего на 1,8 млн баррелей. Утром пятницы нефть торговалась с небольшим повышением, вблизи $66,8 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $66,0-67,4 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $64,9-68,7. Сегодня Управление энергетической информации США опубликует данные по изменению запасов нефти. Эксперты ожидают их снижение на 1,8 млн баррелей после снижения на 1,1 млн баррелей неделей ранее. Позже выйдет отчет нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Неделей ранее их число выросло на 18 единиц, до 685 штук.

Основные европейские индексы в четверг закрылись разнонаправленно, а американский фондовый рынок продолжил рост. На таком фоне по-разному повели себя и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,03%. Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился на 0,60%. Среди лидеров роста – «Сургутнефтегаз»-преф (+1,3%) и «Полюс» (+2,34%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,37%. Утром пятницы большинство индексов стран АТР росло на 0,1-1,1%. Исключением был японский Nikkei 225, который терял около 0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3248 п., на 0,12% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня, обновляя исторические максимумы. Утренняя стабильность нефтяных котировок и рост азиатских рынков задают благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3000-3060 пунктов, по индексу РТС — 1520-1550 пунктов.

Рубль начал торг четверга с обновления многомесячных максимумов, но к концу торгов заметно ослабел. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 62,2150 руб. (+36,5 коп.) Европейская валюта выросла до 69,0550 руб. (+37,25 коп.). Причиной могла стать фиксация прибыли по рублю после его продолжительного ралли. Утренняя стабильность нефтяных котировок способна приостановить снижение рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 61,6-62,8 руб., для европейской валюты — 68,4-69,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»