Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Направление рынку задаст сессия в США

27 декабря 2019

Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Наблюдалась боковая динамика. Лидерами роста стали бумаги ЧЗПСН-Профнастил (+5,05%). Наибольшее снижение продемонстрировали акции ГМК Норникеля (-3,37%). Пара USD/RUB повысилась от поддержки 61,50 и переместилась в середину диапазона 61,50-62,50.

По информации ПАО «Магнит» (+0,97%), в декабре трафик покупателей вырос на 10%(м/м). Для сравнения в среднем рост выручки этого эмитента квартал к кварталу с начала 2017 года составляет в среднем лишь 3%.

Акции Полюса (+2,34%) снижались утром на новостях о том, что РФПИ и привлеченные им иностранные инвесторы в 2019 году частично закрыли длинную позицию по бумагам этой компании. Однако, в итоге, данная информация свидетельствует о поиске крупнейшими инвесторами вложений вне «защитных» секторов рынка, что позитивно для покупателей всех классов сравнительно высоко рискованных активов. К закрытию бумаги компании отыграли ожидания прекращения давления продаж со стороны крупных фондов.

Ожидаем боковую динамику. Рынок поддерживает информация о стимулирующих макроэкономических программа начатых в КНР и Японии. Однако в конце декабр-январе 2020 года американский рынок может испытывать периодические риски дефицита ликвидности в связи с бюджетными платежами и ростом долговой эмиссии. Российский рынок ожидает данных объема корпоративной прибыли. Вчерашние данные делового климата в РФ оказались заметно ниже прогнозов (-6 пт. против ожидавшегося значения -2 пт.). Ориентир: диапазон 3010-3045 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 61,80-62,60. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

2014 vs 2019. 5 лет после кризиса
«Это затяжной кризис, но возможности для развития есть» – Елена Ланцова, «РАФТ ЛИЗИНГ»
«Роль кризисов не всегда негативная» – директор «БКС Премьер»
«Кризис делает нас сильнее, слабые и неэффективные компании уходят с рынка» – Михаил Сигал о кризисе-2014
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги