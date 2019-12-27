ИАЦ «Альпари»: Доллар и евро пришли в себя

В четверг, 26 декабря, доллар и евро после долгого и мучительного отступления пришли в себя и довольно успешно атаковали рубль. К закрытию торгов четверга курс американского доллара расчётами «завтра» вырос впервые за несколько дней на 37 коп. (+0,6%), до 62,22 руб. В свою очередь, курс евро вырос на 38 коп. (+0,54%), до 69,06 руб.

Вышедшее в США исследование Mastercard о динамике розничных продаж в США в ноябре-декабре, то есть в «чёрную пятницу» и на рождественских распродажах, вдохновило мировые рынки на рост. Онлайн-продажи за этот период выросли на 19%. Напомним, что ранее статистика по совокупным розничным продажам в США за ноябрь показала рост продаж в ноябре на 3,4% по сравнению с октябрём.

Цена на нефть сорта Brent в Лондоне по отношению к цене закрытия 24 декабря выросла в первый день после Рождества на 1,06%, до $66,68 за баррель на оптимистичных новостях из США. Сегодня с утра нефть пока не определилась с направлением, в данный момент повышается в цене на 0,07%.

Мы полагаем, что сегодня при открытии рубль может показать разнонаправленную динамику. Повышаем прогноз по курсу доллара до 62-63 руб., по курсу евро — до 68-69,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»