Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD, евро укрепляется на тонком рынке

27 декабря 2019

В четверг, 26 декабря, торги завершились ростом на 11 пунктов (1,1096). За восстановлением цены новостей не стояло. Рост мировых фондовых индексов и общее ослабление доллара после Рождества способствовало укреплению рисковых активов. К ним относится и евро. Фондовые индексы устанавливают новые исторические максимумы на фоне оптимизма в американо-китайских отношениях. Трамп говорит, соглашение переводится на китайский язык и будет заключено в первых числах января 2020 года.

На торгах в Азии евро подорожал на 22 пункта, до 1,1122. Рынок останется тонким до нового года. Вчера я написал, что больше склоняюсь к укреплению евро до конца декабря. По сезонным циклам статистика показывает, что в последнюю неделю декабря евро с 1999 года укреплялся 16 раз (80%) из 20.

Валютный рынок остается в праздничном настроении после Рождества. На часовом таймфрейме покупатели пробили трендовую линию. Цена повышалась в рамках восходящего канала. Остановилась на 45 градусе от минимума 1,1069. По идее скачок должен быть до 1,1145. Если индекс евро пробьет сопротивление, рост пары евро/доллар ускорится. До конца года буду рассматривать укрепление евро.

  • 12:00 мск выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ. Отчет окажет влияние на евро.
  • 19:00 мск Минэнерго США опубликует отчет по запасам сырой нефти. Окажет влияние на нефтяной рынок и канадский доллар.
  • 21:00 мск компания Baker Hughes представит отчет по буровым установкам. Окажет влияние на нефтяной рынок и канадский доллар.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»

 

 

 


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/ Сибирское Информационное Агентство /
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