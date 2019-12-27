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Курсы валют ЦБ РФ на 27 декабря: 62,0315 руб/доллар США и 69,0349 руб/евро

27 декабря 2019
ЦБ РФ с 28 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,0315 руб.
  • 1 евро - 69,0349 руб.
  • 10 китайских юаней - 88,6240 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2639 р. (0,43%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5346 р. (0,78%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3682 р. (0,42%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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