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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 декабря: 2 960,6399 руб/1 г золота и 34,9200/1 г серебра

27 декабря 2019
ЦБ РФ с 27 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 960,6399 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,9200 руб.
  • 1 грамм платины - 1 856,7900 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 725,5000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,4601 р. (0,08%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0300 р. (0,09%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5400 р. (0,08%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,0901 р. (0,08%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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