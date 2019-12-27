Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 декабря: 2 960,6399 руб/1 г золота и 34,9200/1 г серебра
27 декабря 2019
ЦБ РФ с 27 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 960,6399 руб.
- 1 грамм серебра - 34,9200 руб.
- 1 грамм платины - 1 856,7900 руб.
- 1 грамм палладия - 3 725,5000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,4601 р. (0,08%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0300 р. (0,09%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,5400 р. (0,08%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,0901 р. (0,08%).
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