ИАЦ «Альпари»- биржевой календарь: дивидендные идеи на новогодние праздники

Подводим итоги уходящего 2019 года. С начала года индекс МосБиржи вырос на 26%, до 3031,67 пункта. А индекс РТС, напоминая ралли «нулевых» годов, прибавил целых 35%, взлетев до 1534,85 пункта. Оптимизм относительно американо-китайской торговой сделки и высокие цены на нефть стали неплохим «топливом» для российского рынка акций. Однако ещё одним немаловажным фактором для роста рынка стало значительное улучшение корпоративного управления и уже вошедшая в обычную жизнь российских эмитентов практика выплаты не только годовых, но и промежуточных дивидендов (самые заботящиеся о своих акционерах эмитенты выплачивают их 3-4 раза в год). Несмотря на то, что впереди две неполных рабочих недели и, конечно, новогодние каникулы, без важных событий и новогодних дивидендных подарков акционеры не останутся, о чем мы расскажем в этом обзоре.

Компания «ФосАгро» за 9 месяцев вырастила сладкие дивиденды

В канун Нового года, точнее, в понедельник, 30 декабря, закроется реестр акционеров производителя минеральных удобрений «ФосАгро» для участия во внеочередном общем собрании акционеров, назначенном на 24 января 2020 г. В повестке дня – вопрос о выплате дивидендов по итогам третьего квартала 2019 г. Компания направит на выплату дивидендов в соответствии с дивидендной политикой 53% чистой прибыли за третий квартал 2019 года по МСФО, что будет соответствовать 48 руб. на акцию. А по итогам девяти месяцев 2019 года с учётом уже ранее выплаченных дивидендов итоговый дивиденд на акцию «ФосАгро» достигнет 174 руб. Таким образом, квартальная дивидендная доходность у компании составит 2%, а дивидендная доходность за девять месяцев достигнет 7,2%, что делает акции «ФосАгро» одной из весьма интересных «дивидендных» идей. Наша целевая цена по акциям «ФосАгро» составляет 2500 руб., рекомендация - «держать» бумаги.

«НЛМК» железно выполняет свои обещания перед акционерами

Уже после новогодних праздников, в четверг, 9 января, закроется реестр акционеров «Новолипецкого металлургического комбината» для участия во внеочередном общем собрании акционеров. В повестке дня - одобрение дивидендов за третий квартал 2019 г. Совет директоров «НЛМК» рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивиденды за третий квартал 2019 года из расчёта 3,22 руб. на одну акцию. Напомним, что весной текущего года «НЛМК» объявил о том, что одобрил новую дивидендную политику, предполагающую выплаты ежеквартальных дивидендов с учётом показателя отношения чистого долга к EBITDA. Если значение этого показателя будет не выше 1, то эмитент будет выплачивать акционерам в качестве дивидендов 100% свободного денежного потока, а если значение показателя превысит 1, то в качестве дивидендов будет распределяться только 50% свободного денежного потока. Таким образом, с учётом выплаченных в первом квартале и первом полугодии 2019 года дивиденд на акцию «НЛМК» за девять месяцев 2019 г. составит 14,24 руб. Квартальная дивидендная доходность по акциям «НЛМК», таким образом, составит 2,25%, а дивидендная доходность за девять месяцев достигнет рекордных 10%, что делает акции «Новолипецкого меткомбината» одной из самых привлекательных дивидендных идей. Наша целевая цена по акциям «НЛМК» составляет 151 руб., рекомендуем «держать» эти акции.

Мы ожидаем, что в 2020 году индекс РТС может составить 1500-1700 пунктов, а индекс МосБиржи – 3000-3500 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»