ИК «Фридом Финанс»: Обновление максимумов продолжается на низких праздничных объемах

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США закрылись 27 декабря снова в плюсе на фоне роста акций Amazon после рекордных продаж в праздничный сезон. При этом объемы торгов оставались невысокими из-за праздничной недели и выходного дня на многих глобальных площадках. Индекс Nasdaq преодолел отметку в 9000 пунктов. S&P500 прибавил 0,51% и установил новый рекорд в 3239,9 пунктов. Наибольший рост показал сектор циклических потребительских товаров, куда входит Amazon. Сектор здравоохранения закрылся в минусе.

Мировые фондовые площадки продолжают торговаться преимущественно в зеленой зоне при низких праздничных объемах. Сообщения Amazon о рекордных продажах в праздничный сезон подкрепляются данными Mastercard о росте трат с 1 ноября по 24 декабря на 3,4%. Сильные данные о потреблении способствуют позитивному настрою инвесторов. В то же время внимание трейдеров переходит на начало 2020 года, когда ожидается официальное подписание первой фазы торговой сделки.

Азиатские площадки на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский индекс Nikkei в минусе почти на 0,4% после дивидендных выплат компаний. Шанхайский индекс CSI 300 в нуле. Гонконгский индекс Hang Seng возвращается после выходного ростом больше 1%. Европейские индексы на открытии открылись в слабом плюсе.

Спрос на безопасные активы предпринял попытку роста вчера, несмотря на новые максимумы фондовых индексов. Сегодня же облигации немного теряют в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США находится у 1,90%. Золото снижается, но остается выше $1500 за унцию. Нефть марки Brent поднимается выше $68 за баррель. Таким образом, умеренный аппетит к риску на рынке сегодня сохраняется. Ожидаем, что S&P500 будет торговаться в диапазоне 3220-3250 пунктов.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не ожидается.

Техническая картина по S&P 500 показывает, что «быки» не унывают. Однако низкие праздничные объемы не позволяют назвать рост последних дней здоровым. Гэп от 20 декабря сохраняется, что может создавать риск его заполнения в ближайшие дни. Показатель RSI по-прежнему находится на значениях, говорящих о возможной перекупленности, что осложняет дальнейший подъем. Так что, шансы на коррекцию или консолидацию растут.