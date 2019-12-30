Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 декабря: 3 012,6799 руб/1 г золота и 35,0700/1 г серебра
30 декабря 2019
ЦБ РФ с 28 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 012,6799 руб.
- 1 грамм серебра - 35,0700 руб.
- 1 грамм платины - 1 894,6400 руб.
- 1 грамм палладия - 3 785,2900 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
52,0401 р. (1,76%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1500 р. (0,43%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
37,8500 р. (2,04%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
59,7900 р. (1,60%).
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