Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 декабря: 3 012,6799 руб/1 г золота и 35,0700/1 г серебра ЦБ РФ с 28 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 012,6799 руб.

1 грамм серебра - 35,0700 руб.

1 грамм платины - 1 894,6400 руб.

1 грамм палладия - 3 785,2900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 52,0401 р. (1,76%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1500 р. (0,43%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 37,8500 р. (2,04%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 59,7900 р. (1,60%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ Сибирское Информационное Агентство /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



