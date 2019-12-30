Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: Рынок ускоряет рост

30 декабря 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Лидерами роста в пятницу стали бумаги Россетей ( +1,91%). Наибольшее снижение на фоне закрытия реестра на дивиденд продемонстрировали акции Татнефти (-2,41%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,00-62,50.  

Рынки продолжают рост. В России рост обусловлен положительной динамикой на внешних площадках. ФРС США расширит поддержку банковской системы, предполагается, что это снимет остроту проблемы с ликвидностью. Также рост поддержала нефть, котировки которой пробили отметку $68 за барр. на новости о сокращении запасов в США. 

Северный поток-2 достроят в течение года. Мы полагаем, что средствами, имеющимися в распоряжении Газпрома, оставшиеся 170 км можно достроить до сентября, но нельзя исключать задержек, связанных с решением организационных вопросов и подготовкой судна, а также привлечения подрядчиков. Последнее нельзя исключать, поскольку поддержку проекту оказывает ЕС.

Ожидаем боковую динамику. Но рынок может еще раз обновить максимум. В фокусе нет важных корпоративных новостей. Ориентир: диапазон 3030-3060 п. по индексу Мосбиржи. Ожидания по паре USD/RUB: 61,50 - 62,50. 
 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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