ИАЦ «Альпари»: Рубль устал сражаться на два фронта

В пятницу, 27 декабря, рубль уже устал сражаться сразу на два фронта и, успешно атакуя доллар, пропустил не менее успешную атаку на себя со стороны евро. В итоге к закрытию торгов в последнюю пятницу уходящего 2019 года обменный курс доллара расчётами «на завтра» упал на 19 коп. (-0,3%), до 62,03 руб. В противовес «американцу» курс евро вырос на 25 коп. (+0,37%), до 69,31 руб.

Отметим, что курс евро растёт по отношению к доллару и рублю с 26 декабря, и за два торговых дня в конце прошлой недели евро подорожал на 0,23%, вероятно, на фоне прояснившейся ситуации с Брекзитом. В то же время долларовый индекс DXY после праздника западного Рождества сильно пошёл вниз. Вероятно, публикация экономистов Федеральной резервной системы США, в которой была раскритикована политика президента Трампа в отношении Китая и таможенных пошлин, могла повлиять на курс доллара с негативной стороны.

Цена на нефть сорта Brent в пятницу почти весь день топталась на месте, но к концу дня незначительно выросла на 0,06%, до $66,72 за баррель, по-видимому, на информации российского министра энергетики Александра Новака о том, что Россия может выйти из ОПЕК+, так как, по мнению министра, в 2020 году рынок нефти будет способен сбалансировать себя сам. Сегодня с утра цена Brent повышается на 0,28%.

Мы полагаем, что сегодня на открытии разнонаправленная динамика рубля по отношению к доллару и евро может сохраниться. Мы снижаем прогноз по курсу доллара до 61,8-62,9 руб., а прогноз по курсу евро повышаем до 69-70 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»