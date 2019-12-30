ИАЦ «Альпари»- валютная пара EUR/USD: ожидается коррекция против пятницы

По итогам недели все основные валюты продемонстрировали повышение. Наибольший прирост по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (+1,45%). Австралийский доллар подрожал на 1,20%, евро – на 0,92%, швейцарский франк – на 0,86%, британский фунт – на 0,66%, канадский доллар – на 0,49%, японская иена – на 0,02%.

В пятницу, 27 декабря, курс евро повышался до 1,1188. По итогам дня роста составил 0,72%. Доллар США заметно подешевел против всех основных валют на тонком рынке. «Бычий» оптимизм рисковым активам придавала торговая сделка между США и Китаем.

На торгах в Азии курс пары евро/доллар поднялся до 1,1201. Счастье покупателем подвалит, когда они закрепятся выше 1,1230. Серьезный уровень сопротивления, чтобы на рынке изменились настроения участников рынка на ближайший месяц. Рынок тонкий, то продавцы способные вернуть цену к 1,1140 без каких-либо усилий. По прогнозу сегодня ожидаю снижение против пятницы до 1,1175. Можем и ниже упасть до 1,1165.

В 11:00 мск Швейцария представит индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за декабрь.

В 12:30 мск Британия заявит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты за ноябрь.

В 16:30 мск США сообщат об изменении баланса внешней торговли товарами за ноябрь.

В 17:45 мск США опубликуют индекс менеджеров по закупкам Чикаго за декабрь. В 18:00 мск США объявят об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»