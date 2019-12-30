ИАЦ «Альпари»: Рубль в праздничном настроении

В пятницу, 27 декабря, торги по рублевым парам закрылись смешанно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,29%, до 62,03 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,37%, до 69,31 руб., фунт/рубль – на 0,41%, до 81,17 руб.

Доллар США на валютном рынке подешевел ко всем основным валютам на тонком рынке на фоне увеличения интереса инвесторов к рисковым активам и благодаря позитивным новостям о ходе торговых переговоров США и Китая. Рубль в итоге укрепился к доллару, и не смог сохранить позиции против евро и фунта.

Торговая война между США и Китаем являлась и является ключевым фактором 2019 года. Согласно последним комментариям, стороны продолжают готовиться к официальной церемонии подписания торгового соглашения в рамках первой фазы переговоров. Дополнительную поддержку рубль получал от повышения цен на нефть Brent до $68,30. Росту нефтяных котировок способствовали отчеты Минэнерго США и Baker Hughes.

Запасы нефти за минувшую неделю сократились на 5,474 млн баррелей против прогноза -1,5 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 152 тыс. баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,963 млн баррелей. Добыча нефти увечилась на 100 тыс. баррелей, до 12,9 млн баррелей в сутки. Согласно последнему отчету Baker Hughes, число буровых на нефть снизилось на восемь единиц, до 677 штук.

В понедельник, 30 декабря, на торгах в Азии нефть сорта Brent подешевела на 1,64%. Я считаю, что началась нисходящая коррекция к 17-ти дневному «бычьему» тренду от 3 декабря 2019 года. С начала декабря цена повысилась на 13%. Рынок тонкий перед новым годом, поэтому не стоит искать причин коррекций. Это психологическая составляющая и риск-менеджмент на праздники.

Если в понедельник торги по нефти завершатся ниже $67, то нас ожидает более глубокая нисходящая коррекция. Поддержка находится на уровне $66,60. Если покупатели отдадут её без боя, то ждите снижения цен до $65,75 за баррель.

Так как на рынке низкая ликвидность, то снижение нефтяных котировок ударит по российской валюте с открытия торгов на Мосбирже. Сегодня к 12:15 мск на торгах Мосбиржи доллар теряет к рублю 0,5% и торгуется на уровне 61,72 руб., а евро дешевеет на 0,26% и стоит 69,13 руб. Если на торговой сессии доллар быстро вернется к уровню 62 руб., то тогда боковое движение сохранись в районе 61,60-61,80 руб. Если курс доллара поднимется до 62,50 руб. и там останется до закрытия дня, тогда в январе можно рассмотреть восходящую коррекцию до 63,30 руб.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»