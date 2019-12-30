ИАЦ «Альпари» - рынок акций за неделю: рост небольших компаний с большими дивидендами

За неделю с 23 по 27 декабря российский фондовый рынок немного прибавил темпы роста, так что можно говорить о том, что новогоднее ралли состоялось. Индекс МосБиржи за неделю поднялся на 1,15%, до 3050,47 пункта, а индекс РТС вырос, как и неделей ранее, немного опережающими темпами прибавил 1,7%, до 1549,4 пункта.

Нефть сорта Brent за прошлую неделю выросла в цене на 2,4%, до $66,72 за баррель. Хотя цена на нефть от недели к неделе обновляет максимумы, на рынке нефтегазовых акций в последние пару недель это не сильно сказывается. Хорошие новости с мировых рынков уже представляются отыгранными российским рынком, и сейчас на первый план выходят акции второго эшелона, которые ранее были не слишком заметны за мощным ростом «голубых фишек».

Несмотря на то, что акции, например, «Сургутнефтегаза» и «Полюса» подрожали за неделю более чем на 5% каждая, в лидеры роста недели выбралась небольшая электросетевая компания «МРСК Центра и Приволжья», одна из региональных дочерних структур «Россетей», которой в течение всего года не везло. Компания оказалась одним из аутсайдеров 2019 года, однако в последнюю полноценную торговую неделю года попыталась хоть немного наверстать упущенное. Акции электросетевой компании подорожали за неделю на 6,3%, до 0,2374 руб. Мы полагаем, что рост этих акций может быть связан с приближающимся внеочередным общим собранием акционеров, назначенным на 31 декабря, где в повестке дня будет вопрос об одобрении рекомендованных советом директоров дивидендов за девять месяцев 2019 года. Напомним, что в конце ноября совет директоров «МРСК Центра и Приволжья» рекомендовал выплатить в качестве дивидендов примерно 35,5% чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев 2019 года, что соответствует 0,0163239 руб. на акцию. Дивидендная доходность у «МРСК Центра и Приволжья» прогнозируется самой высокой среди других дочерних компаний «Россетей» — на уровне в 7%. Наша целевая цена по акциям «МРСК Центра и Приволжья» составляет 0,24 руб. за акцию, в краткосрочном аспекте рекомендуем «держать» бумаги.

Аутсайдером недели довольно неожиданно оказались акции «Норильского никеля», подешевевшие на растущем рынке в течение недели на 2,4%, до 19292 руб. за акцию. Скорее всего, это можно связать с падением ранее резко выросших цен на палладий, одним из крупнейших производителей которого в мире является эта компания. Мы рассматриваем коррекцию цены как возможность прикупить подешевевшие бумаги хотя бы для дивидендов. Наша целевая цена акции «Норильского никеля» составляет 22000 руб., рекомендуем «покупать» эти бумаги в годовом горизонте.

В следующем 2020 году мы ожидаем индекс РТС в рамках 1500-1700 пунктов, а индекс МосБиржи – в диапазоне 3000-3500 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»