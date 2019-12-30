ИАЦ «Альпари»: Единая валюта единственная показывает слабый рост
30 декабря 2019
На торгах в Европе основные валюты находятся в плюсе против доллара США. Наибольшую доходность показывают новозеландский доллар (+0,34%) и фунт (+0,31%). Американская валюта по-прежнему находится под давлением. На фоне снижения кросс-пары евро/фунт пара евро/доллар снизилась до 1,1190.
Я жду снижения пары в район 1,1178-1,1180. Несмотря на то, что коррекция началась в разворотной зоне Ганна (1,1197-1,1224), такого снижения достаточно, чтобы 31 декабря покупатели смогли обновить максимум и закрыть месяц в хорошем плюсе.
Ликвидность на рынке остается низкой. Тонкий рынок несет в себе риски резких непредсказуемых колебаний. После того, как разгрузятся индикаторы, покупатели попытаются поднять курс до 1,1230.
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