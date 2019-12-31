ИАЦ «Альпари»: Уходящий 2019 год завершается яркой «бычьей» победой

На российском фондовом рынке за два дня до нового делового года тихо. Логично предположить, что инвесторы давно купили или продали все, что захотели, и теперь могут со спокойной душой дожидаться боя курантов и наступления 2020 года.

Индекс МосБиржи провел сессию вокруг 3045 пунктов, и это лучшее, на что вообще можно было рассчитывать в рублевом индикаторе. За этот год индекс МосБиржи вырос на 28,2%, что выглядит просто фантастически. Индекс РТС к вечеру понедельника торгуется возле 1550 пунктов. Валютный индикатор взлетел за 2019 год на 45,5% за счет курсовых колебаний.

В начале года мало кто рассчитывал, что отечественные биржи накроет ралли такого масштаба, но реальность превзошла все ожидания.

Доллар США за 2019 год упал на 12,2% в паре с рублем, завершая год на отметке 61,88 руб. В пользу «россиянина» сложились практически все возможные обстоятельства: и сильная нефть, и стабильная внешняя конъюнктура, и хорошие реакции внутренней экономики на стратегию ЦБ, и понижение ключевой ставки. Евро упал почти на 14% в паре с российской валютой, в том числе и за счет заметного ослабления евровалюты на мировом валютном рынке. На исходе года евро торгуется на отметке 69, 35 руб. Уверенный пробой вниз отметки 70 рублей стал новой реальностью уходящего делового года.

Это был крайне удачный для инвесторов год и, похоже, как минимум начало следующего окажется аналогичным. С наступающим!

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»