ИК «Фридом Финанс»: Американский авиаудар спровоцировал коррекцию

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:



Фондовые индексы США закрылись 2 января в заметном плюсе, начав 2020 год на мажорной ноте. Позитиву на рынках способствовали монетарные стимулы в КНР и ожидания подписания торговой сделки. S&P500 набрал 0,84% и закрылся на уровне 3258 пунктов, установив новый рекорд. В минусе при этом закрылись сектора коммунальных услуг, недвижимости, сырья и нециклических потребительских товаров.



Рост геополитической неопределенности после американского авиаудара в Ираке приводит к коррекции на мировых фондовых площадках. В результате ракетного удара был убит руководитель Корпуса стражей исламской революции в Иране генерал Сулеймани. МИД Ирана назвало произошедшее актом международного терроризма США. Подобная атака увеличивает риски конфликта в регионе, что приводит к снижению риск-аппетита со стороны инвесторов.



Азиатские площадки на этом фоне торгуются в минусе. Японский индекс Nikkei возвращается после праздников падением больше чем на 1,5%. Гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 теряют 0,5%-0,9%. Европейские биржи готовятся открыться снижением.



Спрос на безопасные активы усилился. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается к 1,80%. Золото торгуется в плюсе и приближается к $1550 за унцию. Нефть марки Brent поднимается выше $69 за баррель впервые после атаки на саудовские мощности в сентябре 2019.



Американский авиаудар в Ираке повышает вероятность конфликта в Ближневосточном регионе с вовлечением крупных нефтедобытчиков вроде Саудовской Аравии и других, что создает риски для производства нефти и повышает цену. Так что, аппетит к риску сегодня низкий. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3200-3230 пунктам.



Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM за декабрь и публикацию протоколов декабрьского заседания ФРС. Данные по деловой активности станут первым серьезным индикатором того, что достижение договорённостей по торговой сделке способно вернуть рост промышленности. Ожидается рост показателя до 49. В протоколах ФРС стоит обратить внимание на обсуждение участниками комитета по открытым рынкам ситуации на рынке репо.



Техническая картина по S&P500 продолжает сигнализировать о перекупленности в моменте. Показатель RSI вновь повысился выше 70, что осложняет дальнейший подъем. Тем не менее уверенный отскок вверх говорит о том, что индекс все еще удерживается на линии аптренда, тянущейся с 2016 года.

