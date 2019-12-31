ИАЦ «Альпари»: Мировые рынки фиксируют прибыль перед Новым годом

В понедельник, 30 декабря, мировые и в том числе, российский, фондовые рынки взяли передышку после рождественского ралли. Американский фондовый рынок корректировался вниз. Индекс Dow 30 в преддверии Нового года понизился на 0,64%, индекс S&P 500 — на 0,58%, а Nasdaq — на 0,67%. Азиатские рынки сегодня с утра продолжают минусовать. Советник президента США Дональда Трампа по международной торговле Питер Наварро объявил, что первая фаза торговой сделки между США и Китаем будет подписана уже в первую неделю января, однако, для мировых рынков эта новость уже не была сенсационной, рынки предпочли корректироваться вниз. Этому могло способствовать отчасти и заявление миллиардера и знаменитого биржевого игрока Уоррена Баффита, сообщившего в понедельник, что он на праздники продаёт часть портфеля акций и выходит в кэш.

Российские трейдеры, вероятно, последовав совету Баффита, в последний торговый день тоже выходили в кэш, фиксируя прибыль перед длинными новогодними каникулами, и рынок снижался, хотя не сильно. Так, индекс МосБиржи понизился на 0,15%, до 3045,87 пункта, а индекс РТС очень незначительно упал, всего на 0,03%, до 1548,92 пункта. На этих отметках российский фондовый рынок и завершил 2019 торговый год. За 2019 год в итоге индекс РТС вырос на 36%, а индекс Московской Биржи – на 26%.

Цена нефти сорта Brent в понедельник снизилась на 0,27%, до $66,54 за баррель, а техасская нефть WTI подешевела только на 0,02%, до $61,52 за баррель в отсутствие значимых новостей. Сегодня с утра Brent дешевеет на 0,08%, а WTI падает на 0,13%.

В 2020 году мы ожидаем по цене Brent $58-72 за баррель. По индексу РТС в 2020 году ждём интервал в 1500-1700 пунктов, по индексу МосБиржи – 3000-3500 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»