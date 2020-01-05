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Курсы валют ЦБ РФ на 5 января: 61,9057 руб/доллар США и 69,3777 руб/евро

5 января 2020
ЦБ РФ с 1 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 61,9057 руб.
  • 1 евро - 69,3777 руб.
  • 10 китайских юаней - 88,8696 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0000 р. (0,00%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0371 р. (0,05%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2759 р. (0,31%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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