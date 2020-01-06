Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 6 января: 3 031,2500 руб/1 г золота и 35,4800/1 г серебра
6 января 2020
ЦБ РФ с 1 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 031,2500 руб.
- 1 грамм серебра - 35,4800 руб.
- 1 грамм платины - 1 932,5900 руб.
- 1 грамм палладия - 3 821,3999 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,8899 р. (0,76%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0000 р. (0,00%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,8200 р. (1,89%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
25,8700 р. (0,68%).
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