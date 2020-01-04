ИК «Фридом Финанс»: Геополитика способствует активности «медведей»

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фьючерсы на фондовые индексы США 3 января резко понизились после сообщения об убийстве в результате американского авиаудара иранского генерала Сулеймани в Багдаде. Это событие усилило опасения эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Дополнительным негативным фактором стало очередное снижение PMI в США в декабре. Инвесторы ринулись покупать традиционные защитные активы и продавая рискованные акции. S&P500 опустился на 0,71%, до 3235 пунктов. В плюсе закрылись сектора коммунальных услуг и недвижимости.

Мировые фондовые площадки продолжают снижаться на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. После инцидента с уничтожением своего высокопоставленного военного Иран заявил о выходе из ядерной сделки и обратился в Совбез ООН. В свою очередь, Трамп пригрозил Ирану новыми авиаударами в случае ответных действий, а Ираку — санкциями, если американские войска будут высланы из страны.

Азиатские фондовые индексы на этом фоне торгуются в минусе. Японский Nikkei теряет более 1,5%, гонконгский Hang Seng и шанхайский CSI 300 опустились в пределах 0,6%. Европейские биржи готовятся открыться снижением.

Спрос на безопасные активы усилился. Облигации растут в цене. Доходность 10-летних казначейских бондов США опускается ниже 1,80%. Золото торгуется на максимумах с 2013 года, поднявшись выше $1550 за унцию. Нефть марки Brent преодолела отметку $70 за баррель впервые с мая 2019-го. Угроза введения санкций, а также повысившаяся вероятность вооруженного конфликта на Ближнем Востоке создают риски для предложения нефти. Аппетит к риску сегодня низок. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии скорректируется к 3210-3230 пунктам.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Markit за декабрь. Консенсус предполагает слабый рост деловой активности. Сектор услуг остается растущим, а промышленность переживает спад.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует, что индекс избавился от перекупленности. Показатель RSI опустился ниже 70. Индекс MACD ухудшается. Тем не менее индекс все еще удерживается на линии аптренда, тянущейся с 2016 года, что выступает для него поддержкой.