Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 января: 3 031,2500 руб/1 г золота и 35,4800/1 г серебра

8 января 2020
ЦБ РФ с 1 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 031,2500 руб.
  • 1 грамм серебра - 35,4800 руб.
  • 1 грамм платины - 1 932,5900 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 821,3999 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,8899 р. (0,76%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0000 р. (0,00%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,8200 р. (1,89%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,8700 р. (0,68%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Итоги-2019. Прогнозы-2020
9 трендов банковского рынка в 2019 году от Сбербанка
Самые яркие тренды на рынке недвижимости в 2019 году
Что ждет строительную отрасль в 2020 году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги