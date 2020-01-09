ИАЦ «Альпари»: Нефть корректируется, рубль в подвешенном состоянии

В среду торги нефтью начались с обновления многомесячных максимумов, однако в течение дня цена интенсивно снижалась, и завершила день в глубоком минусе. После информации об обстреле Ираном американских военных баз в Ираке, опасаясь военной эскалации в регионе, цена подскочила до $70,7 за баррель марки Brent, максимума со второй половины мая 2019 года. Однако после того, как стало известно, что после ракетной атаки жертв нет, цена интенсивно двинулась вниз, уже к полудню вернулась к уровню закрытия вторника, и продолжила снижение. Вечером президент США Дональд Трамп на своем брифинге дал понять, что немедленного «ответа на ответ» Ирана не будет, дело ограничится новыми санкциями. В некотором смысле размен уже произошел (смерть иранского генерала Касема Сулеймани и ракетная атака на базы США), и риск продолжения военных действий значительно сократился.

Дополнительно на цены оказал давление отчет Управления энергетической информации США, который показал рост запасов нефти за неделю на 1,2 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их снижения на 3,6 млн баррелей. В результате цена пробила уровни поддержки на $65,5 и $64,9, и опустилась до $64,7 – минимума с 17 декабря, хотя к самому концу торгов чуть поднялась к $65,5. Утром четверга нефть оставалась вблизи этого же значения. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $64,8-66,1 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, после вчерашнего пробития уровней поддержки на $65,5 и $64,9 расширился до $62,5-72,7.

Большинство западных рынков закрылось в среду в плюсе, американские индексы продолжили обновлять исторические максимумы. На благоприятном внешнем фоне вырос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 1,01%, обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 1,32%. Среди лидеров роста – «ИнтерРАО» (+8,19%) и «Новатэк» (+4,28%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,56%. Утром четверга рынки стран АТР дружно росли на 0,6-2,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3267 п., на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, однако снижение нефтяных котировок может стать сдерживающим фактором. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3080-3140 пунктов, по индексу РТС — 1575-1605 пунктов.

Вслед за рынком акций в среду заметно укрепился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 61,2475 руб. (-57,25 коп.), обновив минимумы с мая 2018 года. Европейская валюта снизилась до 68,0525 руб. (-110,5 коп.), обновив минимумы с января 2018 года. Разная динамика двух валют связана со снижением пары EUR/USD с 1,1150 до 1,1100. Утренняя коррекция нефтяных котировок может приостановить укрепление рубля в четверг. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 60,6-61,9 руб., для европейской валюты — 67,4-68,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик ИАЦ «Альпари»