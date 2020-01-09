ИАЦ "Альпари": Валютная пара EUR/USD - продавцы пробили трендовую линию

В среду, 8 января, торги по евро завершились снижением. Падение единой валюты было вызвано укреплением доллара после выступления Дональд Трампа, а также сильных данных по рынку труда в частном секторе США.

Президент США Трамп заявил, что после ракетного обстрела Ираном военных баз в Ираке нет потерь в живой силе и нанесенный ущерб минимальный. Он обещал ударить по 52 объектам в случае атаки Ирана, однако во время выступления дал понять, что не собирается проводить аналогичную акцию против Ирана. Штаты введут санкции, которые не снимутся до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение.

Согласно последнему отчету ADP, занятость в частном секторе выросла на 202 тыс. рабочих мест в декабре после роста на 128 тыс. в ноябре (прогноз был 160 тыс.).

Евро завершил торги в декабре ростом. Новый год начался с падения. Цена снижается волнами по 90 градусов. От 1,1239 формируется плоскость и есть некоторые признаки ослабления продавцов. Я считаю, что 90 гр. сегодня устоит и в течение дня будет восходящая коррекция до трендовой линии, которая была пробита в среду. Разворотный уровень находится на 1,1074. Он на случай, если продавцы продавят цену ниже 90 гр. – 1,11.

Из новостей сегодня стоит обратить внимание на выступления главы Банка Англии и Банка Канады. Марк Карни окажет влияние на фунт, Стивен Полоз – на канадский доллар.

В 10:00 мск Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за ноябрь и сальдо торгового баланса за ноябрь. После того как Трамп решил не отвечать Ирану, данные могут оказать умеренное влияние на евро.

В 10:30 мск Швейцария заявит об изменении розничных продаж за ноябрь. Информация не окажет влияния на рынок.

В 12:00 мск еврозона объявит об изменении уровня безработицы за ноябрь.

В 12:30 мск с речью выступит глава Банка Англии Марк Карни. Окажет влияние на «британца».

В 16:15 мск Канада заявит об изменении числа закладок новых фундаментов за декабрь, а в 16:30 мск — об изменении разрешений на строительство за ноябрь. Из-за выступления Ствена Полоза вряд ли статистика окажет влияние на рынок.

В 16:30 мск США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за январь.

В 19:30 мск с речью выступит член FOMC Джон Уильямс.

В 21:20 мск с речью выступит член FOMC Чарльз Эванс.

В 21:30 мск Австралия выпустит индекс услуг от AIG за декабрь.

В 22:00 мск с речью выступит член FOMC Джеймс Буллард.

В 22:10 мск с речью выступит член правления ЕЦБ Йенс Вайдман.

В 22:15 мск с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз. Выступление окажет сильное влияние на канадскую валюту.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»