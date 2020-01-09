Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 9 января: 3 031,2500 руб/1 г золота и 35,4800/1 г серебра ЦБ РФ с 1 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 031,2500 руб.

1 грамм серебра - 35,4800 руб.

1 грамм платины - 1 932,5900 руб.

1 грамм палладия - 3 821,3999 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,8899 р. (0,76%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0000 р. (0,00%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 35,8200 р. (1,89%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 25,8700 р. (0,68%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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