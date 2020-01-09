ИАЦ «Альпари»: Индекс РТС превысил 1600 пунктов
9 января 2020
Индекс РТС превысил отметку 1600 пунктов с февраля 2013 года. Индекс растет вслед за европейскими индексами после снижения напряженности между США и Ираном.
От точки пробоя рост составил 33%. С декабря 2014 года цена восстановилась примерно на 65% к падению с 2134 до 578 пунктов. Она движется в рамках восходящего канала и находится в его верхней части.
С точки зрения технического анализа уровень 1606 – 1635 может выступить сопротивлением до конца первой рабочей недели января. После него откроется дорога до диапазона 1766 – 1906 пунктов. Далее по циклам наступит время для коррекции. Российские участники рынка следят за американским фондовым рынком. Пока индекс SP500 растет, индекс РТС продолжит рост.
Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»
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