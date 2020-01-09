ИАЦ «Альпари»: Продавцы доллара настроены протестировать уровень 60 руб.

В среду, 8 января, торги по рублевым парам завершились снижением. Несмотря на противостояние США и Ирана, в новом году рубль торгуется в плюсе. По итогам торгов пара доллар/рубль снизилась на 0,93%, до 61,24 руб., евро/рубль – на 1,60%, до 68,05 руб. Против «британца» рубль потерял 0,6%.

3 января российская валюта немного подешевела к иностранным валютам на фоне роста антирисковых настроений, связанных с нарастанием напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Иран нанёс ответные ракетные удары по военным объектам США в Ираке. Власти Ирана назвали атаку местью США за гибель генерала.

МИД Ирана также заявил, что удары нанесены в рамках статьи устава ООН о самообороне. Удар был нанесен по базе, с которой была совершена атака против его граждан.

Благодаря спросу на защитные активы цена золота взлетела до рекордных значений с 2013 года – $1611 за тройскую унцию. Покупатели обновили 7-летний максимум. Напомню, что исторический максимум по золоту зафиксирован на отметке $1920 в сентябре 2011 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская атака не нанесла значимого урона. В ответ на обстрел американских баз в Ираке Вашингтон введет новые экономические санкции против Ирана.

Выступление Трампа длилось несколько минут. И за это время начались коррекции по золоту, нефти и криптовалютам. После сдержанной реакции США на месть Ирана ситуация на финансовых рынках стабилизировалась. Некоторые эксперты по Ближнему востоку считают, что атаки на две базы в Ираке были пощечиной США и от Ирана стоит ожидать новых диверсий.

В четверг, 9 декабря, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе после вчерашнего падения на 3,62%. Цена на Brent повышалась до $71 за баррель. Снижение напряженности между США и Ираном негативно сказалось на ценах.

В рамках коррекции к вчерашнему снижению ожидается восстановление цены до $67,75 за баррель. Если цена удержится выше $64,50 в течение трех дней, то стоит ожидать возвращения к уровню $71.

Вышедшие в среду данные Минэнерго США (EIA) показали, что запасы нефти на неделе, закончившейся 3 января, выросли на 1,2 млн баррелей, после снижения три недели подряд.

Рубль проигнорировал снижение цен на нефть, так как к участникам рынка вернулась склонность к риску. В среду пара доллар/рубль снижалась до 61,08 руб. Продавцы доллара настроены в январе протестировать важный психологический уровень 60 руб.

Сегодня к 15:00 мск на торгах Мосбиржи курс доллара расчетами «завтра» составил 61,26 руб., а единая европейская валюта торгуется на отметке 68 руб. Рубль и не планирует сдавать завоеванные позиции. Российская валюта прекрасно себя чувствует на фоне снижения напряжённости американо-иранского конфликта, вновь дорожающей нефти ($65,55) и роста спроса на рисковые активы.

После непродолжительной консолидации в диапазоне 61,020- 61,60 руб. ожидается дальнейшее падение доллара до зоны 60,30-60,50 руб. На следующей неделе российская валюта начнет получать поддержку от налогового периода.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»