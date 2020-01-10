ИАЦ "Альпари": Новый торговый год начинается с покупок

На российском фондовом рынке в четверг продолжились покупки. Торги-2020 начались еще накануне, но именно с сегодняшнего дня на площадку начала возвращаться основная масса инвесторов. Новогодние каникулы завершены, начинаются будни, и пока они выглядят вполне приятно. Индекс МосБиржи сегодня поднялся к 3120 пунктам и в пятницу может поставить цель подъема к 3125 пунктам. Индекс РТС вырос до 1602 пунктов за счет валютной качки, которая наблюдалась ранее. Завтра индекс РТС, вероятно, будет уверенно возвышаться над взятым уровнем 1600 пунктов.

Пока у рынков капитала все неплохо: глобальный настрой таков, что от конфликта между США и Ираном мало кто ждет по-настоящему серьезного обострения, поэтому геополитический момент, хотя и обострен, он сейчас никого не пугает. Участники торгов не огорчились и серьезной коррекцией в нефти, которая за сутки упала на 4%, лишившись спекулятивной премии, и теперь ищет точку опоры.

Акции «Мечела», как обыкновенные, так и привилегированные, сегодня корректируются после двух дней уверенного роста. Здесь может иметь место разгон на фоне ожиданий: рынок ждет, чем закончится история с поиском компанией свободных средств для выкупа части пакета акций Эльги, перспективного и очень сложного и дорогостоящего месторождения. Срок здесь - до 20 января, поэтому история точно пока не закрыта. Обычные акции металлургического гиганта могут подорожать на таком фоне до области 103-105 руб.

В бумагах «Россетей» продолжается подъем, но до цели в 1,5 руб. покупатели пока не дотянулись.

Рублевые пары сегодня особенного внимания не привлекали. Доллар США к вечеру консолидируется около 61,35 руб., но если потрясающая тяга к риску на площадках останется в силе, гринбек сможет упасть до 60,50 руб. без проблем. Хорошо это или плохо - дело десятое, инвесторам в данном случае важен путь и возможность заработка. Евро стабилен возле 68,07 руб., завтра пара евро/рубль останется в пределах 67,75-68,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»