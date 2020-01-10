ИАЦ "Альпари": И все-таки на рынке позитив

Накануне котировки нефти незначительно снизились. Торги четверга стартовали с отметки $65,7 за баррель марки Brent. На фоне деэскалации ситуации на Ближнем Востоке в течение дня цена снижалась, достигнув $64,3 – минимального значения с 16 декабря, а к концу торгов частично восстановилась до $65,1.

Сегодня утром «черное золото» торговалось с небольшим понижением, вблизи $64,9 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $64,3-65,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $62,5-$70,7. Сегодня нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует отчет по активным нефтяным платформам в США. Напомним, что неделей ранее их число снизилось на 7 единиц до 670.

Большинство западных фондовых площадок закрылось в четверг в плюсе, американские индексы продолжили обновлять исторические максимумы. На таком благоприятном фоне подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,26%, обновив исторический максимум. Долларовый индекс РТС вырос сильнее, на 0,80%. Среди лидеров роста – «Сургутнефтегаз» (+3,16%) и «Татнефть»-преф (+2,78%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,74%. Утром пятницы большинство индексов стран АТР росло на 0,2-0,8%. Исключением был Shanghai Composite, который терял менее 0,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3285 п., на 0,28% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Рост большинства азиатских рынков задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 3085-3150 пунктов, по индексу РТС — 1585-1620 пунктов.

Рубль к иностранным валютам изменился в четверг незначительно и разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 61,2925 руб. (+4,5 коп.). Европейская валюта снизилась до 68,0325 руб. (-2 коп.), обновив минимумы с января 2018 года. Утром пятницы нефть торговалась вблизи уровней вчерашнего закрытия, это обеспечит нейтральное начало торгов рублем. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 60,7-61,9 руб., для европейской валюты — 67,4-68,7 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»