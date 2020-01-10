ИАЦ "Альпари": Всемирный банк создал мрачный фон нефти и рублю

В четверг, 9 января, который в России стал официальным первым рабочим днём после новогодних праздников, рубль немного ослаб по отношению к доллару и не изменился в стоимости к евро. К закрытию торгов обменный курс доллара США расчётами «завтра» незначительно вырос, на 4 коп. (+0,06%), до 61,29 руб. А курс евро в первый рабочий день после каникул не изменился в цене, застыв на отметке в 68,05 руб.

Цены на нефть не сильно повлияли на курс рубля. Так, цена нефти марки Brent в четверг продолжила понижаться и упала к закрытию торгов на 0,63%, до $65,09 за баррель. Заявление президента США Дональда Трампа о готовности США к мирным переговорам с Ираном ликвидировало «военную премию» к цене нефти. Сегодня с утра Brent продолжает дешеветь, на данный момент теряя около 0,24%.

Всемирный банк в четверг опубликовал доклад с прогнозом мировой экономики на 2020 год. Эксперты Всемирного банка прогнозируют незначительное увеличение темпов роста мирового ВВП по итогам 2020 года на 2,5%, хотя ранее в 2020 году прогнозировался рост только на 2,4%. В основном это произойдёт из-за замедления в текущем году экономического роста в США (до 1,8%), еврозоне (до 1%) и Китае (до 5,9%). Негативный прогноз создал мрачный фон на рынках валют развивающихся стран и на нефтяном рынке.

Мы полагаем, что на открытии рубль снова покажет неоднородную динамику к доллару и евро. Повышаем прогноз по курсу доллара до 61-62 руб., а по курсу евро – до 67-68,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»