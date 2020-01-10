ИАЦ «Альпари»: EURUSD - рынок в ожидании пейролс

В четверг, 9 января, торги по евро закрылись в плюсе на 1 пункт. Цена консолидировалась на уровне 1,1105 в узком диапазоне. Рынки приходили в себя после выступления Д. Трампа в среду и готовились к публикации отчета Non- Farm Payrolls, запланированного на 10 января в 16:30.

Запланированная статистика (GMT +3):

В 12:45 Швейцария заявит об изменении уровня безработицы за декабрь. Отчет не окажет влияния на доллар США и франк.

В 13:45 Франция объявит об изменении объема промышленного производства за ноябрь. Не окажет влияния на евро.

В 16:30 Канада сообщит об изменении числа занятых и уровня безработицы за декабрь. США опубликует данные об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики за декабрь. Оказывает сильное влияние на основные валютные пары.

В 21:00 Baker Hughes представит данные по числу работающих буровых установок.

Текущая ситуация:

Цена не восстановилась до 1,1130, как ожидалось. Она находилась в горизонтальном диапазоне 1,1100 – 1,1120. Через 6 часов цена встретится с балансовой линией. Во время встречи рынок будет готов к резким колебаниям. Сегодня в центре внимания отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Прогнозируется, что в декабре занятость выросла на 164 тыс. по сравнению с повышением на 266 тыс. в ноябре, а уровень безработицы остался на отметке 3,5%. Показатель по рабочим местам непрогнозируемый, поэтому оказывает сильное влияние на основные пары. В этот день я прогноз не делаю. Технически пара готова к снижению.

Трамп в своем аккаунте в твиттере написал, что подпишет торговое соглашение с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая. Вице-премьер Китая Лю Хэ, возглавляющий переговорную группу страны на китайско-американских торговых переговорах, посетит Вашингтон 13-15 января.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»